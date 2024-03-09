الأردن يشارك في معرض برلين السياحي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، في معرض برلين السياحي ITB Berlin، بحضور المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات.
وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يعد معرض برلين الذي عقد خلال الفترة ما بين 5-8 آذار الحالي، المعرض التجاري الأكبر للسفر في العالم.
وشهدت فعاليات المعرض لهذا العام حضور 5500 مشترك من 111 دولة، وما يزيد على 90 ألف زائر من المهتمين في القطاع السياحي.
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