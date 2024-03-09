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الأردن يشارك في معرض برلين السياحي

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، في معرض برلين السياحي ITB Berlin، بحضور المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، يعد معرض برلين الذي عقد خلال الفترة ما بين 5-8 آذار الحالي، المعرض التجاري الأكبر للسفر في العالم.


وشهدت فعاليات المعرض لهذا العام حضور 5500 مشترك من 111 دولة، وما يزيد على 90 ألف زائر من المهتمين في القطاع السياحي.

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