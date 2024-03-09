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خبير أمريكي يكشف تفاصيل غير متوقعة عن استقالة نولاند

3/9/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نائب وزير الخارجية فيكتوريا نولاند ستترك منصبها بسبب خلافات جوهرية مع سياسة البيت الأبيض بشأن أوكرانيا.
وأضاف الخبير في حديث لقناة Ask The Inspector على يوتيوب: "لقد تم استدعاؤها إلى الإدارة حيث طلبوا التوقف أو الاستقالة إذا لم تتمكن من ذلك. لقد قدمت استقالتها. من الواضح تماما أن رؤية نولاند لكيفية التصرف فيما يتعلق بأوكرانيا لم تعد تتوافق مع الواقع، وحتى إدارة بايدن بدأت تفهم هذا".

وأكد الاستخباراتي الأمريكي السابق أن نولاند سمحت لنفسها باستخدام الخطاب الذي يتعارض مع القدرات والاحتياجات الحالية لواشنطن. على سبيل المثال، نولاند أكدت للغرب أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على حزمة مساعدات جديدة لكييف، لكن ذلك لم يحدث.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لريتر، شجعت نولاند حلفاء أوكرانيا على الإدلاء بتصريحات قاسية بشكل متزايد ضد روسيا، وبهذا الشكل رفضت السيدة المذكورة الانصياع لسياسة البيت الأبيض الجديدة تجاه أوكرانيا.

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