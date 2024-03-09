خبير أمريكي يكشف تفاصيل غير متوقعة عن استقالة نولاند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نائب وزير الخارجية فيكتوريا نولاند ستترك منصبها بسبب خلافات جوهرية مع سياسة البيت الأبيض بشأن أوكرانيا.
وأضاف الخبير في حديث لقناة Ask The Inspector على يوتيوب: "لقد تم استدعاؤها إلى الإدارة حيث طلبوا التوقف أو الاستقالة إذا لم تتمكن من ذلك. لقد قدمت استقالتها. من الواضح تماما أن رؤية نولاند لكيفية التصرف فيما يتعلق بأوكرانيا لم تعد تتوافق مع الواقع، وحتى إدارة بايدن بدأت تفهم هذا".
وأكد الاستخباراتي الأمريكي السابق أن نولاند سمحت لنفسها باستخدام الخطاب الذي يتعارض مع القدرات والاحتياجات الحالية لواشنطن. على سبيل المثال، نولاند أكدت للغرب أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على حزمة مساعدات جديدة لكييف، لكن ذلك لم يحدث.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لريتر، شجعت نولاند حلفاء أوكرانيا على الإدلاء بتصريحات قاسية بشكل متزايد ضد روسيا، وبهذا الشكل رفضت السيدة المذكورة الانصياع لسياسة البيت الأبيض الجديدة تجاه أوكرانيا.
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