حقائق جديدة عن الإدراك البصري أثناء المشي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد أن الدماغ يعالج الرؤية بطريقة إيقاعية، حيث ترتفع وتنخفض الحساسية في دورة تتوافق مع إيقاع خطواتنا.وأفاد البحث بأنه عند التأرجح من خطوة إلى أخرى، يكون إدراك الإنسان جيداً وردود الفعل سريعة.



ومع ذلك، أثناء وقع الأقدام على الأرض، لا تكون رؤيتنا حادة وتتباطأ ردود الفعل.

ووفق "مديكال إكسبريس"، لأول مرة، أنشأ علماء الأعصاب رابطاً بين التحولات في الإدراك البصري وإيقاع الخطوات أثناء المشي.



وقال الدكتور ماثيو ديفيدسون من كلية علم النفس بجامعة سيدني: "يكشف هذا العمل عن علاقة غير معروفة سابقاً بين الإدراك والحركة، إنه يسد الفجوة بين علم النفس التجريبي وسلوكنا اليومي الطبيعي".



تأرجح الخطوة

واستخدم البحث تقنية الواقع الافتراضي، وبها تم اكتشاف أن الرؤية تتحرك عبر مرحلة جيدة وأخرى سيئة في كل خطوة.



وتفسيراً لهذا التذبذب، اقترح الباحثون "أن الرؤية تصبح ثانوية بالنسبة للتحكم الحركي عند تثبيت القدم على الأرض والتخطيط للخطوة التالية".



وبمجرد أن يكون الجسم في مرحلة التأرجح بين وقع الأقدام، يعود الدماغ مرة أخرى إلى إعطاء الأولوية لأخذ عينات إدراكية من العالم، لخلق إيقاع إدراكي مستمر ينسجم مع معدل الخطوات.



وأظهرت تجارب البحث أن "الإنسان يأخذ حوالي خطوتين في الثانية عند المشي ويحافظ بشكل عام على إيقاع ثابت".



وتحدث التذبذبات المبلغ عنها في الحساسية البصرية أيضاً عند حوالي دورتين في الثانية، وتكون مقيدة بدورة الخطوات.



وفي حالة بعض المشاركين، تحدث هذه التذبذبات الإيقاعية عند 4 دورات في الثانية، ولكنها كانت مقفلة أيضاً على دورة الخطوة.

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