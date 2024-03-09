هيئة البث الاسرائيلية: الجيش الإسرائيلي قصف منزلا رغم علمه بوجود رهائن داخله

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-كشف تحقيق لهيئة البث العبرية أن الجيش كان على علم بوجود محتجزين إسرائيليين بالمنزل الذي استهدفه بقذيفتين من دبابة في مستوطنة بئيري في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت الهيئة أن قوات من الجيش والشرطة تبادلت إطلاق نار كثيف مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستوطنة "بئيري" رغم علمهم بوجود إسرائيليين محتجزين أحياء داخله.

وذكرت محتجَزة إسرائيلية أنها أبلغت القوات الإسرائيلية بوجود 12 محتجزا داخل المنزل، لكنهم لم يصدقوها، على حد قولها.

وأكدت هيئة البث في تحقيقها أن مقاتلي حماس لم يطلقوا النار على الأسرى، بل إن نيران القوات الإسرائيلية هي التي قتلت الأسرى.

وسبق أن طالبت عائلات المستوطنين الإسرائيليين الذين قُتلوا بقصف دبابة إسرائيلية في مستوطنة بئيري الجيش بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القرارات "التي أدّت إلى هذه النتيجة المأساوية" ونشر النتائج على الملأ.

ودعت عائلات المستوطنين الذين قُتلوا في مستوطنة بئيري أثناء احتجازهم رهائن في منزل باسي كوهين، جيش الاحتلال للتحقيق في تصرفات جنوده هناك.

وأعادت نشر سيناريو الأحداث التي جرت في ذلك اليوم، ونقلت تصريحات العميد باراك حيرام لصحيفة نيويورك تايمز التي قال فيها إنه أمر الدبابة بالقصف حتى لو أصيب "مدنيون إسرائيليون".

كما سبق أن كشفت إذاعة حيش الاحتلال أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر بدء تحقيقات داخلية في كافة الوحدات في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.