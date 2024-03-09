طلب متزايد على السلع والمنتجات الأردنية بأسواق قطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأت الأسواق القطرية في الآونة الأخيرة، تشهد طلبا متزايدا على السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد كل عام ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاستيراد والاستهلاك لهذه السلع والمنتجات في مختلف أسواق قطر.ويقول تجار ومستوردون قطريون إنهم اعتادوا كل عام خلال الشهر الفضيل والأيام التي تسبق حلوله، أن تشهد الأسواق المحلية في قطر هذا الطلب الكبير وغير الاعتيادي على مختلف أصناف وأنواع السلع والمنتجات الغذائية المستوردة من الأردن بشكل خاص.وأضافوا اليوم السبت، هذا أمر طبيعي بالنسبة لمستهلكين يحرصون على اختيار منتجات عالية الجودة وتعكس تنوعاً ثقافياً، قبل المذاق والتنوع الغذائي، وهو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية الأردنية.وعزا تاجر المواد الغذائية عمر الحميدي، هذا الارتفاع في الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية الأردنية، إلى السمعة والجودة العالية التي اكتسبتها هذه السلع على مر السنوات الماضية، ما منحها ثقة كبيرة لدى جميع شرائح المستهلكين، سواء في قطر أو في معظم أسواق المنطقة وغيرها من الأسواق العالمية التي تتواجد فيها.وقال الحميدي، إنه مع قرب حلول رمضان المبارك، فإن ما تشهده أسواق قطر من تزايد للإقبال والطلب على المنتجات الأردنية متوقع في مثل هذا الوقت من العام، حيث التسوق المكثف لتلبية احتياجات الشهر الفضيل وخصوصا ما يتعلق بموائد الإفطار والسحور.من جانبه، اعتبر مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير سالم بوشرباك أن التواجد الكثيف للسلع والمنتجات الأردنية بشكل عام في أسواق قطر، إنما يعكس مستوى التطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، حيث أصبحت الشركات الأردنية تلعب دورا ملموسا في المساهمة بتلبية احتياجات السوق القطري المتنوعة من السلع الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص.



وتوقع راشد الأنصاري، الذي يعمل في مجال تجارة المواد الغذائية، أن يستمر الإقبال بوتيرة كبيرة ومتسارعة على السلع الغذائية الأردنية في الأسواق القطرية طيلة شهر رمضان المبارك، حيث يخوض المستهلكون تجربة تسوق غنية يقتنون خلالها منتجات وسلع ذات جودة عالية.

وأكد أن السلع الغذائية الأردنية تنتشر بشكل ملحوظ وتلقى رواجا كبيرا في الأسواق القطرية، خاصة قبيل رمضان، حيث يعبر المستهلكون القطريون وغيرهم من المقيمين في البلاد، عن رضاهم تجاه التنوع الذي تضيفه تلك السلع إلى خياراتهم، واثقين بالجودة العالية والطعم المميز لها، معتبرينها إضافة قيمة للمائدة الرمضانية.

من جهتهم، عبر مواطنون يمثلون شريحة من المستهلكين في السوق القطري، عن اهتمامهم وسعيهم المتواصل لشراء المنتجات الغذائية الأردنية بشكل خاص سواء الطازجة أو المجمدة أو المعلبة، مؤكدين أنهم يستمتعون بتجربة الأطعمة والسلع الأردنية.

وقال محمد العبدالله وهو مستهلك قطري، إن معظم شرائح المستهلكين في قطر اعتادوا على المنتجات الاستهلاكية الأردنية، معبرا عن قناعته بأن هذه المنتجات فضلا عن كونها تتميز بالجودة العالية والأسعار المعتدلة، فإنها أيضا تجسد اهتمام المستهلكين بالتحول نحو خيارات صحية ومستدامة خلال رمضان.

من جانبه، تحدث أحمد المهندي، وهو مستهلك قطري أيضا، عن تجربته الإيجابية مع المنتجات الاستهلاكية الأردنية، مشيدا بأهميتها ودورها الملموس في توفير خيارات متنوعة لتلبية احتياجات الأذواق المختلفة في هذا الوقت بشكل خاص.

وقال المهندي: هذه السلع والمنتجات تمثل في الواقع إضافة مميزة للمائدة الرمضانية، وتتميز بالجودة العالية والمذاق الفريد.

