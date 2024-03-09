اتحاد الكاراتيه يحتفي بشركاء نجاح «الدوري العالمي»





احتفى اتحاد الكاراتيه بشركاء نجاح استضافة بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه والتي أقيمت قبل أيام في إمارة الفجيرة وهو الحدث الذي شهد أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مستوى الاتحادات الفردية في الدولة بعد مشاركة 2024 لاعباً ولاعبة مثلوا 78 دولة من مختلف قارات العالم إلى جانب مشاركة 260 حكماً دولياً و700 متطوع وثلاثة آلاف رياضي و14 ألف متابع ومشاهد من جمهور البطولة.

وأقيمت الاحتفالية المبسطة بفندق ومنتجع البحر في الفجيرة، بحضور اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وحميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتية وعبد الله سيف البادي عضو مجلس الإدارة المنسق العام للبطولة وإبراهيم النعيمي ومحمد حربوك الشحي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد..

وشهد الاحتفال عروضاً للكاراتيه قدمها تلاميذ مدارس الفجيرة تفاعل معها الحضور.

وقال اللواء «م» ناصر الرزوقي: نحتفل اليوم بما تحقق من إنجاز على مستوى بطولة الدوري العالمي التي شهدت أرقاماً لم تتحقق من قبل على مستوى الدولة وذلك من حيث عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث إلى جانب الحكام والمتطوعين وأيضاً، ولا ننسى الحضور الجماهيري الذي فاق الوصف حيث تواجد أكثر من 14 ألف متفرج على مدار أيام البطولة الأربعة.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي تحققت ما كانت لتتم لولا الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الداعم الأول للبطولة إلى جانب تعاون أولياء أمور الطلاب والطالبات مع الاتحاد لتحقيق أهدافه ونحن نشكرهم على هذا العمل وأيضاً هناك أدوار متكاملة من قبل المؤسسات الحكومية والمحلية والتي ساهمت في إنجاح الحدث، وتابع يحق لعشاق اللعبة أن يفخروا بهذه الأرقام، ويحق لنا أن نفخر بشبابنا وطلابنا ولاعبينا في أعقاب الإشادة التي وجدوها من قبل قيادات الاتحاد الدولي للعبة.

شهادة نجاح

بدوره أبدى المهندس حميد شامس، ارتياحه للإبهار التنظيمي المتحقق من استضافة الإمارات لفعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه،لافتاً إلى أن مستوى الاستضافة يعد شهادة نجاح جديدة للإمارات عموماً في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمن شامس، رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة،، وجهود أبناء الفجيرة في إقامة نسخة لن تفارق ذاكرة كل من شارك فيها، سواء من اللاعبين واللاعبات، أو من أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، مثنياً على دور اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، في العمل الجاد على تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل إنجاحها.وقال اتحاد الإمارات يفخر بتنظيم هذه النسخة.

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