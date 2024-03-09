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تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد من جسر ستي سنتر مردف إلى شارع طرابلس

3/9/2024 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شرطة دبي عن تحويل الحركة المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد من جسر ستي سنتر مردف إلى شارع طرابلس، بسبب تراكم المياه في عدة شوارع مثل شارع عمان وشارع حلب وشارع النهدة وشارع الاتحاد وشارع الخوانيج وشارع اليلايس وشارع القدرة، وذلك حرصاً على سلامة مستخدمي الطرق في ظل الأحوال الجوية الراهنة.


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