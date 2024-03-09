كلوب: تعويضي سيكون أسهل كثيرا من تعويض جوارديولا

قال يورجن كلوب إن تعيين بديل جديد له على رأس الجهاز الفني لفريقه الحالي ليفربول في نهاية هذا الموسم سيكون أسهل كثيرا من العثور على بديل لبيب جوارديولا نظيره في مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تصريحات الألماني كلوب قبل لقاء فريقي القمة في الدوري غدا الأحد.

ويدخل ليفربول المتصدر المباراة في ملعبه أنفيلد متقدما بنقطة وحيدة على حامل اللقب وصاحب المركز الثاني وستكون المباراة المواجهة الأخيرة بين الرجلين في الدوري الإنجليزي بعد إعلان كلوب في يناير الماضي إنه سيترك تدريب ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب للصحفيين الليلة الماضية ردا على سؤال حول استحالة تعويضه أو استحالة تعويض جوارديولا "أعتقد أنها اللحظة المثالية بالفعل بالنسبة لأي مدرب جديد وليست الخطوة الخاطئة لأننا لم نفز بكل شيء. تركنا فراغات.

"لكن بالنسبة لسيتي فإن تولي المهمة بعد بيب جوارديولا سيتطلب الفوز باللقب عشر مرات تواليا لتحقيق نفس الانجازات."

وقال المدرب الألماني المخضرم إنه لا يأسف لخسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح سيتي بفارق نقطة وحيدة في موسمي 2018-2019 و2021-2022 لأن هذا من شأنه تخفيف الضغوط عن خليفته ومنحه فرصة مثالية للسعي للفوز بمزيد من الألقاب.

وأضاف كلوب "ربما كان الأفضل لهذا السبب أننا لم نفز باللقب برصيد 97 نقطة.

"في هذين العامين (عندما خسرنا لصالح سيتي) بفارق نقطة واحدة الكل يعرف أنه في لحظة ما كان من الممكن أن يكون الوضع مختلفا. بالنسبة لي هذا لا يقلل سعادتنا بما حققناه في هذه اللحظة بعينها.

"بالتأكيد العالم الخارجي يرى الوضع مختلفا تماما. أما يتحقق الفوز أو لا يتحقق."

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