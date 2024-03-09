الإتجار بالبشر عبر الفضاء الرقمي

ظاهرة الإتجار بالبشر ليست من الجرائم حديثة العهد بل هي قديمة قدم الإنسانية ذاتها، فالرق والإسترقاق وتجارة العمالة والتسول والإستغلال الجنسي أفعال وجدت في المجتمعات القديمة بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ومازالت موجودة في كل المجتمعات المعاصرة ولكن بأشكال مختلفة، وأصبحت من أكبر التحديات التي تواجه التشريعات المعاصرة بعدما كشفت الإحصاءات والتقارير الدولية عن أن آلاف النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم ظروف المعيشة السيئة أو الأوضاع السياسية المضطربة في بلدانهم إلى أن يكونوا محلاً للإتجار والإستغلال.



وتختلف صور الإتجار بالبشر من دولة إلى أخرى وتتمثل أبرزها في صورة الإستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال، و يعد الإستغلال الجنسي أخطر أشكال الإتجار بالبشر وأكثرها انتشاراً ونظراً للأرباح الطائلة التي تحققها مثل هذه التجارة فإن الكثير من تجار السلاح والمخدرات قد هجروا نشاطهم الأصلي واستبدلوه بالإتجار في البشر لكونه أقل مخاطرة وعقوبة بالإضافة إلى استمرارية الربح .

كما أن الإتجار في الأطفال واستغلالهم من أبشع صور الإتجار بالبشر فهم الثروة البشرية المستقبلية لكافة المجتمعات ، وتتعدد صور الإتجار بهم لتشمل العمالة دون السن القانوني مجردة من أي حماية قانونية أو صحية أو اجتماعية والإستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من صور الإتجار كالعمل في المزارع والمناجم وخدمة المنازل والتسول في الشوارع.

وتعد تجارة الأعضاء البشرية سواء بالبيع أو الشراء للأعضاء البشرية

كالأنسجة والجلد والدم والكلى وغيرها من الأعضاء من الجرائم العابرة للحدود حيث أسهم التقدم العلمي في مجال الطب والجراحة في ازدياد عملية الإتجار في الأعضاء البشرية وانتشرت تلك الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب انتشار الفقر وسوء الظروف الإقتصادية التي تمر بها بعض الدول.

وتشارك دولة الإمارات في الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر وتعد

طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر و كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر ، وتمتلك دولة الإمارات شبكة من المؤسسات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر وإعادة تأهيلهم

كمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية " إيواء " ، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومركز أمان لرعاية النساء والأطفال برأس الخيمة.

وتصدى المشرع الإماراتي لجريمة الإتجار بالبشر من خلال عدة قوانين كان آخرها المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وقد نصت المادة رقم ( 2) منه على أن (يُعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر كل من باع

شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو آواه أو استقبله أو سلمه أو استلمه سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الإستغلال ، وكل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير ، ويُعد اتجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، وتشمل صور الإستغلال الواردة في هذه المادة جميع أشكال الإستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الإسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد.

كما نصت المادة رقم ( 6) من القانون المذكور على أن ( يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ) ، ونصت المادة رقم ( 8) على أن ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية ).



ومع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي اجتاحت جريمة الإتجار بالبشر الفضاء الرقمي وأصبح المتاجرون بالبشر بارعين في استخدام منصات التواصل الإجتماعي والفضاء الرقمي لإرتكاب تلك الجرائم ، وحذَرَت الأمم المتحدة من استخدام التكنولوجيا في جرائم الإتجار بالبشر مقترحة ميثاقاً رقمياً عالمياً لإعمال مبادئ الإدارة الرشيدة في الفضاء الرقمي، كما يحيى العالم " اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر " في 30 يونيو من كل عام للتذكير بخطورة وبشاعة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان .