خرائط يانغو تطرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باختيار المسارات المظللة ومحطات الحافلات المكيّفة

كشف تطبيق تحديد المواقع "خرائط يانغو" عن طرح ميزة "الطرقات المريحة" الجديدة على التطبيق والتي تحمل رمز "ندفة الثلج"، وتتيح للمستخدمين عدة خيارات جديدة تسمح لهم باختيار طرقات إضافية تمرّ عبر المناطق المظللة أو محطات الحافلات المكيّفة خلال أشهر الصيف في دبي.

خلال فترة الصوم في شهر رمضان المبارك، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يُعتبر التنقل في دبي بسلاسة وراحة عاملاً مهماً لدى الجميع. اذ وفقًا لاستطلاع أجرته "خرائط يانغو" فإن 80% من السكان لا يعتقدون بأن انشغالاتهم خلال شهر رمضان تكون أقل بالمقارنة مع بقيّة أشهر السنة، فمسؤوليات العمل وزيارة الأقارب والتسوق وممارسة الأنشطة تبقى كما هي.

وكشف الاستطلاع أهم الجوانب التي يتم أخذها بالاعتبار عند التنقل في المدينة، والتي شملت وقت السفر، والأمان، واعتدال حرارة الجو على طول الطريق، حيث تساوت أهمية هذه الجوانب الثلاثة بالنسبة للسكان.

واليوم، أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق الاستمتاع برحلة أكثر راحة، عوضًا عن انتظار الحافلة في الحرّ الشديد أو السير لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس. ومن الممكن أيضًا التحقق من وجود تكييف في محطة الحافلات قبل الانطلاق في الرحلة، من خلال النقر على اسم المحطة للتأكد من وجود علامة "التكييف". ولغاية اليوم، تمت إضافة أكثر من 570 محطة حافلات مكيّفة في دبي على تطبيق "خرائط يانغو".

وصرّح يوجين شلينكوف، مدير الإنتاج لدى "خرائط يانغو": "تعمل الخوارزمية الجديدة على التنبؤ بدرجات الحرارة باستخدام البيانات السابقة، وحساب أوقات انتظار الحافلات ومسافة السير الإجمالية، بحيث لا يستغرق الوقت الإضافي للرحلة أكثر من 20 دقيقة بالمقارنة مع الطريق الأساسي بعد أخذ جميع هذه العوامل في الاعتبار. نحن حريصون على مواصلة دمج حلول النقل الذكية التي تتبناها دبي في التطبيق من أجل مواكبة جميع الابتكارات في البنية التحتية في المدينة".

ويمثل إطلاق ميزة "الطرقات المريحة" خطوة أخرى مهمة في سياق جهود "خرائط يانغو" لتقديم تجارب أكثر كفاءة وذكاءً لسكان دبي، ليتمكنوا من خوض تجربة سفر ممتعة ومريحة في جميع الأوقات.



