أبل تسمح لـ«إبيك» بتوفير متجر تطبيقات على أجهزة آيفون في أوروبا

غيّرت شركة "أبل" الجمعة موقفها في شأن خلافها مع شركة إبيك غايمز"، إذ سمحت لها بتوفير متجر تطبيقات على أجهزة "آيفون" في أوروبا ينافس متجر الشركة المصنّعة لهذه الهواتف، بعد نزاع بين الشركتين يشكّل أول اختبار للقواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وقال ناطق باسم "أبل" في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "لقد أجرينا محادثات مع +إبيك+، وقد تعهدت احترام القواعد، ومنها تلك المتعلقة بالأسواق الرقمية"، والمعروفة اختصاراً بـDMA.

وأضاف "نتيجة لذلك، أعيد قبول +إبيك سويدن إيه بي+ Epic Sweden AB في برنامج مطوري +أبل+".

وألزمت القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم، من بينها "أبل"، فتح منصاتها للمنافسة.

ووصف رئيس شركة "إبيك" تيم سويني هذا التحول بأنه "انتصار عظيم لدولة القانون في أوروبا، وللمفوضية الأوروبية، ولحرية المطورين في كل أنحاء العالم".

وكانت "إبيك غايمز" التي تُعد "فورتنايت"، أبرز ألعابها أعلنت في مطلع الأسبوع أن "أبل" منعتها من تقديم متجر تطبيقات بديل لمتجر الشركة المصنعة لهواتف "آيفون".

في الثاني من مارس، أغلقت أبل حساب مطور "إبيك"، وهو حساب ضروري لإطلاق متجر على أجهزتها.

ووصف تيم سويني خطوة "أبل" بأنها "إجراء انتقامي" بسبب انتقادات "إبيك" العلنية للمجموعة، مشبها موقف "أبل" بسلوك "الأسياد الإقطاعيين الذين كانوا يضعون جماجم أعدائهم السابقين على قصورهم" من أجل "ثَني الآخرين" عن انتقادهم.

وتكثف "إبيك" في السنوات الأخيرة إجراءاتها القضائية وتتواصل مع السلطات لإجبار "أبل" و"غوغل" على فتح أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهما، "آي او اس" و"أندرويد" (المثبتة على الغالبية العظمى من الهواتف الذكية)، لتنزيل المتاجر للتطبيقات البديلة لتطبيقاتها.

وتسعى الشركة المطورة لألعاب الفيديو أيضاً إلى حمل عمالقة التكنولوجيا على وقف فرض عمولة كبيرة على المشتريات التي يجريها المستخدمون (المكافآت، خيارات الألعاب).

ووردت هذه المطالب في لائحة القواعد الأوروبية الجديدة بشأن المنصات الرقمية.

وأعرب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون، عن ارتياحه لقرار "أبل" التراجع عن استبعاد "إبيك". ورأى أن "قواعد بشأن المنصات الرقمية حقق منذ اليوم الثاني (لبدء تنفيذها) نتائج ملموسة جداً".



