شرطة الشارقة تغلق الطريق الدائري بمدينة كلباء وأنفاق مخارج مليحة والذيد

أغلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة الطريق الدائري بمدينة كلباء، وتقاطع مدينة محمد بن زايد، داعية السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتخاذ الطرق البديلة خلال وقت الإغلاق، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود حفاظاً على سلامتهم.

كما أغلقت شرطة الشارقة جميع أنفاق مخارج الطرق الممتدة على طريق الشارقة - مليحة والشارقة – الذيد، وطريق خورفكان، نتيجة لتجمع مياه الأمطار، داعية الجمهور إلى عدم ارتياد الأودية في مثل تلك الظروف الماطرة، وإلى تقيد السائقين بقوانين السير والمرور عند تساقط الأمطار.





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