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تحويل الحركة المرورية المتجهة إلى الشارقة إلى شارع طرابلس ومنه إلى شارع الإمارات

3/9/2024 5:18:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل الحركة المرورية المتجهة إلى الشارقة إلى شارع طرابلس ومنه إلى شارع الإمارات وذلك نظراً لوجود تجمعات مياه على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة.

كما أكدت بلدية دبي عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً وإغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة لها، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على سلامة الجمهور وراحته وسلامته خلال الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس.

وهطلت أمطار الخير على أماكن متفرقة من الإمارات وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة منذ فجر اليوم، نظراً لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية بداية من مساء أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى ظهر يوم غد الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً.

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