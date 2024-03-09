شيانتيك تسحق كولينز في إنديان ويلز وخروج أنس جابر

بكل جدارة فازت المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شيانتيك على منافستها الأمريكية دانييل كولينز 6-3 و6-صفر في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة الليلة الماضية بينما فازت الألمانية أنجليك كيربر في مفاجأة على المصنفة العاشرة إيلينا أوستابنكو وانسحبت حاملة اللقب إيلينا ريباكينا من البطولة بسبب المرض.

وكانت شيانتيك هزمت كولينز في مباراة ملحمية في أستراليا المفتوحة ورشحتهما التوقعات لمواجهة كبيرة أخرى عندما تقدمت اللاعبة البولندية في شوط إرسالها 4-3 بالمجموعة الأولى.

لكن شيانتيك رفعت مستوى أدائها وكسرت أرسال كولينز مقابل صفر لتتقدم 5-3 وتفوز بآخر تسعة أشواط وتواصل تقدمها في البطولة التي توجت بلقبها في 2022.

وقالت شيانتيك بعد الفوز "بدأت أقلل من ارتكاب الأخطاء بعض الشيء وهو ما جعل دانييل ترتكب عددا أكبر قليلا من الأخطاء.

"الفارق لم يكن كبيرا لكني في النهاية كنت قادرة على اللعب جيدا في هذه اللحظات الهامة وخلال نقاط كسر الإرسال وما شابه.

"أنا سعيدة لحفاظي على تركيزي واللعب بأسلوبي بغض النظر عما كانت تفعله دانييل على الجانب الآخر من الملعب."

وقالت كولينز (30 عاما) في يناير كانون الثاني إنها ستعتزل في نهاية الموسم الحالي لذا يتوقع أن تكون هذه هي المشاركة الأخيرة لها في إنديان ويلز.

وكانت كولينز هزمت شيانتيك لتصعد لنهائي أستراليا المفتوحة في 2022 وسبق له الوصول للمركز السابع عالميا.

وحققت كيربر أهم انتصار لها في ثلاثة أعوام عندما هزمت اللاتفية أوستابنكو صاحب الضربات القوية 5-7 و6-3 و6-3.

وحسمت كيربر العائدة للبطولات بعد عطلة أمومة استمرت 18 شهرا المباراة بإرسال ساحق لتحقق أول انتصار على لاعبة من قائمة أول 10 مصنفات على العالم منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وقالت اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى "السؤال الذي اسمعه كثيرا هو لماذا عدت للبطولات وما الذي يمنحني الدافع لذلك.

"بالنسبة لي الدافع الأكبر هو حب الرياضة. أحب المنافسة. ووجودي هنا اليوم ووجود الجمهور وهذه العواطف فإن هذا يمنحني كل شيء.

"الآن ومع وجود ابنتي بجانبي فإنني أحصل على مزيد من الإلهام بسبب وجودها. وهناك شيء أكبر من التنس أيضا."

وفي مفاجأة أخرى فازت الأمريكية كاتي فولينتس على المصنفة السادسة التونسية أنس جابر 6-4 و6-4 وستلتقي في الدور الثالث مع كارولين فوزنياكي بعد فوز اللاعبة الدنمركية على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 و6-3.

واضطرت المصنفة الرابعة عالميا ريباكينا للانسحاب من البطولة وهي من فئة ألف نقطة والتخلي عن الدفاع عن اللقب بسبب متاعب في الجهاز الهضمي.

وصعدت للدور الثالث أيضا عدة لاعبات من بينهن التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والبرازيلية بياتريس حداد مايا والأوكرانية مارتا كوستيوك.

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