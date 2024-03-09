Saturday, 09 March 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 30960 شخصاً

3/9/2024 5:18:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن 30960 شخصا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 82 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق الوزارة، بينما أصيب 72524 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107955491

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث