ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 30960 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن 30960 شخصا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 82 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق الوزارة، بينما أصيب 72524 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.





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