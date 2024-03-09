ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 30960 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس اليوم السبت أن 30960 شخصا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.
وتشمل الحصيلة الأخيرة 82 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق الوزارة، بينما أصيب 72524 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
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