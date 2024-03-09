دواء لإنقاص الوزن يقي من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية الجمعة أن دواء "ويغوفي" الذي سبق أن أُجيز استخدامه في الولايات المتحدة لإنقاص الوزن، بات معتمداً أيضاً للإقلال من خطر إصابة ذوي السمنة المفرطة أو الوزن الزائد المصابين بأمراض القلب والشرايين بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وقد يتيح هذا القرار توسيع نطاق تغطية شركات التأمين الصحي لكلفة شراء هذا الدواء الذي تنتجه مجموعة "نوفو نورديسك"، إذ أن قسماً كبيراً منها لا تغطي الأدوية الموصوفة فقط لإنقاص الوزن.

وقال رئيس إدارة الأغذية والعقاقير ("إف دي إيه") جون شاريتس "إن +ويغوفي+ هو الآن أول دواء لإنقاص الوزن مصرح به أيضاً للمساعدة في منع حوادث القلب والأوعية الدموية التي قد تكون قاتلة" لدى هؤلاء المرضى الذين يعانون زيادة الوزن.

وأجازت السلطات الأمريكية عام 2021 استخدام "ويغوفي" القائم على جُزَيء سيماغلوتيد للأفراد الذين يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن وكذلك مشكلة صحية ذات صلة بهما، كمرض السكري من النوع 2 والكوليسترول وسواهما.

وينتمي "ويغوفي" إلى جيل جديد من الأدوية التي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي "جي ال بي-1" (GLP-1)، والتي سرعان ما أصبحت من أكثر الأدوية مبيعاً في كل أنحاء العالم.

لكنّ ارتفاع أسعار هذه الأدوية يحول دون تمكن كثر من شرائها.

واستند قرار إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الجمعة إلى تجربة سريرية واسعة تلقى خلالها 17600 شخص إما دواء "نوفو نورديسك" أو آخر وهمياً.

وأكدت الهيئة الأمريكية أن "+ويغوفي+ قلل بشكل كبير من عدد حوادث القلب والأوعية الدموية الحادة"، كالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. وشرحت أن هذه الحوادث "أصابت 6,5 في المئة من المشاركين الذين تلقوا +ويغوفي+، في مقابل 8 في المئة من المشاركين الذين تلقوا دواءً وهمياً".

ويُعطى "ويغوفي" بواسطة الحقن، ويمكن أن يسبب آثاراً جانبية حادة كالتهاب البنكرياس، وكذلك قد يتسبب بالغثيان والإسهال والقيء والإمساك وغيرها.

وشددت "إف دي إيه" على ضرورة أن يترافق استخدام "ويغوفي" مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

وتتقاسم "نوفو نورديسك" مع مجموعة "إيلاي ليلي" الأمريكية حصص السوق الشديدة الربحية للأدوية المضادة للسمنة.

وسُجّل في الآونة الأخيرة نقص دوريّ في الكميات المتوافرة من دواء "أوزمبيك" المخصص لداء السكري والمرخّص له منذ عام 2017 في الولايات المتحدة. ويقوم "أوزمبيك" كما "ويغوفي" على جُزَيء سيماغلوتيد.

ويعاني نحو 70 في المئة من البالغين الأمريكيين من السمنة أو زيادة الوزن، وفقاً لإدارة الأغذية والعقاقير.





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