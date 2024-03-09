جنود الميدان في دبي.. جهود حثيثة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وسط حالة عدم الاستقرار الجوي المسيطرة،
وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على دبي وباقي إمارات الدولة، واصلت فرق الطوارئ التابعة لمختلف الجهات في إمارة دبي التعامل بكل احترافية مع الحالة الجوية السائدة.
حيث انتشرت دوريات شرطة دبي في مختلف طرقات الإمارة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابيتها
وسلاستها.
وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق.
كما كانت فرق بلدية دبي المختصة على أتم الجهوزية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.
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