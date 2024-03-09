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جنود الميدان في دبي.. جهود حثيثة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة

3/9/2024 5:18:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وسط حالة عدم الاستقرار الجوي المسيطرة،
وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على دبي وباقي إمارات الدولة، واصلت فرق الطوارئ التابعة لمختلف الجهات في إمارة دبي التعامل بكل احترافية مع الحالة الجوية السائدة.

حيث انتشرت دوريات شرطة دبي في مختلف طرقات الإمارة لتنظيم حركة السير وضمان انسيابيتها
وسلاستها.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على معالجة تأثير الأمطار، وبذلت كافة الجهود لضمان الحركة المرورية السلسة على الطرق.

كما كانت فرق بلدية دبي المختصة على أتم الجهوزية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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