بلدية دبي تغلق الشواطئ والحدائق العامة مؤقتاً

أعلنت بلدية دبي عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق شواطئ دبي مؤقتاً وإغلاق الحدائق العامة والأسواق التابعة لها، نتيجة للتقلبات الجوية السائدة في الإمارة، وحفاظاً على سلامة الجمهور وراحته وسلامته خلال الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس.

وتم توفير فرق عمل ميدانية، مهمتها المتابعة الفورية، ومعالجة البلاغات الطارئة، وأهابت البلدية الجمهور باتباع إرشادات السلامة، والتقيد بالإجراءات المختلفة لضمان تسريع تصريف مياه الأمطار، والتواصل عبر الرقم 800900، أو عبر تطبيق الواتس آب في حال وجود أي بلاغ.

وتحرص بلدية دبي على التعامل الفوري والسريع مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، من خلال وضع خطة استباقية، تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها، والتعامل بشكل مباشر وسريع مع البلاغات التي تتلقها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية، مكوّنة من مهندسين وفنيين مختصين، وعمال مساعدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وسحب تجمعات مياه الأمطار بكفاءة عالية.

ولضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة العمل الاستباقية، فإن فرق الطوارئ لدى البلدية لديها جاهزية كاملة للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في مختلف مناطق إمارة دبي.





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