شرطة دبي تدعو إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الأجواء الممطرة

دعت شرطة دبي السائقين ومستخدمي الطرق بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في وقت ضاعفت فيه الإدارة العامة للمرور عدد الفرق والدوريات في كافة الشوارع والتقاطعات الرئيسية في الإمارة تحسبا لأي طارئ، مع تنظيم حركة السير، مشددة على عدم تشغيل الأضواء التحذيرية إلا للتنبيه، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدولة.

وطالبت في حال وقوع أي حادث مروري التقدم بطلب شهادة تفيد بالضرر الذي تعرضت له المركبة بسبب الأحوال الجوية الممطرة من خلال استخدام موقع شرطة دبي الالكتروني أو التطبيق الذكي واختيار خدمة باقة الشهادات –خدمة شهادة لمن يهمه الأمر – كوراث طبيعية للحصول على الشهادة الكترونيا.



ودعت الإدارة العامة للمرور السائقين إلى القيادة بحذر ومتابعة النشرات الجوية من مصادرها الموثوقة للتعرف على حالة الطقس، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وتحديدا عند الأودية، مع تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة وتخفيف السرعات، والالتزام بترك مسافة أمان كافية تناسب الأجواء الماطرة.









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