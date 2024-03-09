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مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

3/9/2024 5:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

ارتفع سعر الليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية من عيار 21 في الأردن بعد الارتفاع الكبير الذي ما زالت تشهده أسعار الذهب في الأردن .
وبلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات اليوم السبت 355 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 314 دينارا وهو الأعلى تاريخياً وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.
واوضح ديب أن السبب في هذا الارتفاع التاريخي الذي تشهده أسعار الذهب يعود الى احتمالات خفض الفائدة على الدولار .
واشار ان الاونصة سجلت سعرا قياسيا حيث اقفلت الأسواق عند سعر 2178 دولار في التداولات العالمية .
واضاف بأن بعض البنوك تتوقع وصول الأونصة الى2200 دولار خلال الربع الأول من هذا العام .
وارتفع سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم 30 قرشا ليسجل سعر 43.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم ويعتبر هذا الارتفاع الرابع الذي تشهده اسعار الذهب محليا خلال فترة زمنية قصيرة .

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