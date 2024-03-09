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الرجوب يطلع رئيسة حزب الشين فين الإيرلندي على آخر المستجدات السياسية

3/9/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دبلن/PNN-أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، رئيسة حزب الشين فين الإيرلندي، ماري لو ماكدونالد على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأشاد الرجوب خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات المختلفة.

واستعرض الرجوب ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والوضع اللاإنساني القائم في قطاع غزة وحجم المأساة والدمار والقمع والتجويع والقتل التي يتعرض لها شعبنا هناك، بالإضافة الى استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس من قتل واعتقالات ومصادرة الأراضي وإنشاء وتوسعة للمستوطنات الغير شرعية القائمة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الرجوب أن تحقيق السلام في المنطقة والعالم لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، والقدس عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

من جانبها أكدت ماكدونالد موقف حزبها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين على جميع الأصعدة.

كما أكدت على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في
قطاع غزة وبشكل فوري وفتح معابر للإغاثة الانسانية للقطاع وحماية المدنيين العُزل من آلة القمع والقتل الاسرائيلية.


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