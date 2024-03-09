الرجوب يطلع رئيسة حزب الشين فين الإيرلندي على آخر المستجدات السياسية

(MENAFN
- Palestine News Network )
دبلن/PNN-أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، رئيسة حزب الشين فين الإيرلندي، ماري لو ماكدونالد على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.
وأشاد الرجوب خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتاً إلى أن ضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات المختلفة.
واستعرض الرجوب ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والوضع اللاإنساني القائم في قطاع غزة وحجم المأساة والدمار والقمع والتجويع والقتل التي يتعرض لها شعبنا هناك، بالإضافة الى استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس من قتل واعتقالات ومصادرة الأراضي وإنشاء وتوسعة للمستوطنات الغير شرعية القائمة على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرجوب أن تحقيق السلام في المنطقة والعالم لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، والقدس عاصمتها وحل مشكلة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال.
من جانبها أكدت ماكدونالد موقف حزبها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين على جميع الأصعدة.
كما أكدت على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في
قطاع غزة وبشكل فوري وفتح معابر للإغاثة الانسانية للقطاع وحماية المدنيين العُزل من آلة القمع والقتل الاسرائيلية.
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