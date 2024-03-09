اعلان قطع التيار الكهربائي عن مدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم السبت، عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي، غدا الأحد، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من منطقة بيت صفافا وتشمل: كامل منطقة شرفات , شارع النبي يونس , محيط مدرسة السلام , حي البطمة وشارع 4 , أجزاء من شارع الصفا , حي الصافح , شارع القش , شارع الإصليب , شارع الريحان.
وأضافت الشركة أن هذا الاجراء الضروري ناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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