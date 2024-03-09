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اعلان قطع التيار الكهربائي عن مدينة القدس

3/9/2024 5:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم السبت، عن اضطرارها لقطع التيار الكهربائي، غدا الأحد، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر
عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :


أجزاء من منطقة بيت صفافا وتشمل: كامل منطقة شرفات , شارع النبي يونس , محيط مدرسة السلام , حي البطمة وشارع 4 , أجزاء من شارع الصفا , حي الصافح , شارع القش , شارع الإصليب , شارع الريحان.


وأضافت الشركة أن هذا الاجراء الضروري ناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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