ناشطة تتلف صورة بلفور بجامعة كامبريدج

MENAFN - Palestine News Network ) انجلترا/PNN-قامت ناشطة بإتلاف صورة لوزير الخارجية البريطاني الراحل، آرثر بلفور، في كلية ترينتي، التابعة لجامعة كامبريدج، الواقعة بمدينة كامبريدج، شرقي انجلترا.





ونشرت مجموعة "العمل الفلسطيني"، أمس الجمعة، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لتمزيق أحد أعضائها للصورة بآلة حادة بعد رشها بالطلاء الأحمر.

وذكرت المجموعة، في منشور على حسابها، أنّ إعلان بلفور عام 1917 كان سببًا لخسارة الفلسطينيين لوطنهم، وأنهم قاموا بهذا الفعل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.