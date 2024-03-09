ناشطة تتلف صورة بلفور بجامعة كامبريدج

(MENAFN
- Palestine News Network )
انجلترا/PNN-قامت ناشطة بإتلاف صورة لوزير الخارجية البريطاني الراحل، آرثر بلفور، في كلية ترينتي، التابعة لجامعة كامبريدج، الواقعة بمدينة كامبريدج، شرقي انجلترا.
ونشرت مجموعة "العمل الفلسطيني"، أمس الجمعة، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لتمزيق أحد أعضائها للصورة بآلة حادة بعد رشها بالطلاء الأحمر.
وذكرت المجموعة، في منشور على حسابها، أنّ إعلان بلفور عام 1917 كان سببًا لخسارة الفلسطينيين لوطنهم، وأنهم قاموا بهذا الفعل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.
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