غوغل تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-أعلنت شركة غوغل الأمريكية، أمس الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.
وذكر بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي.
وجاء في البيان، "بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا".
تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".
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