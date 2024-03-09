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غوغل تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد إسرائيل

3/9/2024 5:09:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-أعلنت شركة غوغل الأمريكية، أمس الجمعة، طرد أحد موظفيها على خلفية احتجاجه ضد إسرائيل في فعالية تكنولوجية بمدينة نيويورك.

وذكر بيان للشركة، أن أحد مهندسيها قاطع زميله بالعمل أثناء تقديمه لعرض في فعالية تكنولوجية ترعاها الشركة الاثنين الماضي.

وجاء في البيان، "بغض النظر عن المشكلة، فإن هذا السلوك غير مقبول وتم إنهاء خدمة الموظف لانتهاكه سياساتنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ أحد مهندسي شركة غوغل قاطع كلمة كان يلقيها مدير إسرائيلي في الشركة بالقول: "أرفض إنتاج تكنولوجيا من شأنها تمكين الإبادة الجماعية والفصل العنصري".

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