مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور بمقبرة قرب الأقصى

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور بمقبرة قرب الأقصى
التاريخ
3/9/2024 5:08:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حطم مستوطنون إسرائيليون شواهد قبور في مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.
وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الإعلام الفلسطيني في منصة إكس الأضرار التي لحقت بالمقبرة بعد اعتداء المستوطنين على القبور وتحطيم شواهدها.
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