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وزير خارجية بولندا يدلي بتصريح جريء حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

3/9/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في تصريح صحفي، إنه لا يمكن اعتبار إرسال عسكريين من الدول الغربية إلى أراضي أوكرانيا أمرا غير وارد بتاتا.
ونقلت صحيفة Rzeczpospolita عن الوزير: "وجود قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، ليس بالأمر المستبعد كليا".

بالإضافة إلى ذلك، دعا سيكورسكي الغرب إلى القيام بـ"تصعيد مدروس بشكل خلاق وغير متناظر".
وشدد وزير الخارجية البولندي على أنه يوافق بشكل تام، مع فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا.
وفي نهاية فبراير، قال ماكرون إن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الانتصار في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.

MENAFN09032024000208011052ID1107955431

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