مرشح ثالث لسباق البيت الأبيض... والديمقراطيون يتخوفون من تقسيم قاعدتهم الانتخابية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة سياسية أميركية أمس (الجمعة) عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية، بحسب ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وقالت منظمة ((نو ليبلز)) الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها ((حركة وطنية للأميركيين ذوي المنطق السليم)) إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل.



ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن العديد من السياسيين المرتبطين بها استبعدوا الترشح، ما يلقي بظلال الشك على التحدي الذي قد تمثله.



ومع ذلك عبّر الديمقراطيون، وإن بشكل غير علني، عن مخاوف من احتمال أن تتمكن ((نو ليبلز)) من جذب ناخبين مترددين وإبعادهم عن بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

الشرق الأوسط