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يسرا ودينا الشربيني معا في رمضان

3/9/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم غيابها عن دراما رمضان 2024، تطل النجمة المصرية يسرا على جمهورها، في الشهر الكريم، من خلال إعلان لصالح إحدى الشركات، برفقة مواطنتها دينا الشربيني.
وفي فيديو لها عبر حسابها على إنستغرام، شاركت يسرا الجمهور فيديو من كواليس التصوير، ولم تعلق بأي تفاصيل عن الإعلان.


وقالت في الفيديو إنها تعرضت لموقف ما في التصوير وسيتم الكشف عنه فور عرض الإعلان بشكل رسمي خلال شهر رمضان الكريم.


وفي فيديو آخر لدينا الشربيني، شوقت الجمهور للإعلان، قائلة: "انتظروني في رمضان".

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