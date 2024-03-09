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926 مليون دينار صادرات صناعة عمان خلال شهرين

3/9/2024 5:08:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، 926 مليون دينار، مقابل 1.272 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.
وحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 5 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت الباقية بنسبة تراوحت بين 5 % لقطاعي الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، و58 بالمئة لقطاع التعدين.
واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024، على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان مسجلة مجتمعة ما قيمته 573 مليون دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لنحو 211 مليون دينار مقابل 195 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8 بالمئة.
وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان إلى السعودية زادت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى نحو 138 مليون دينار مقابل 120 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.













MENAFN09032024000208011052ID1107955428

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