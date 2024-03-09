كتائب المجاهدين تدعو للانتفاض في وجه الاحتلال برمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح- الفلسطينيين لتصعيد المواجهة والانتفاض في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال شهر رمضان.
وفي اليوم الـ155 للحرب على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن القطاع خاصة خان يونس ورفح جنوبا، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 23 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي
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