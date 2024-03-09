Saturday, 09 March 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تالين أبو رجيلي.. من طفلة في 'للموت' إلى مراهقة في '2024'

3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بشخصية تلميذة على أبواب المراهقة، ظهرت الطفلة اللبنانية تالين أبو رجيلي في أحدث منشورات مسلسل "2024" المقرر عرضه في رمضان القادم.
وتحرص تالين منذ فبراير (شباط) الماضي على الترويج لدورها في المسلسل عبر نشر صور وفيديوهات من خلف الكواليس، عبر حسابها الخاص على إنستغرام الذي يتابعه نحو 90 ألف شخص.


وفي منشور لها الشهر الماضي، ظهرت بملامح مختلفة شخصية طالبة مدرسة معيدة التذكير بشخصيتها في مسلسل"2020" الذي عرض قبل 4 أعوام حين كان دورها ثانوياً، وكتبت في التعليق على إنستغرام: "ميرا.. اللي بيجمعهم ببعض ملف واحد وقضيّة واحدة".


أما في منشور لها الأسبوع الماضي، فكشفت أنها ستؤدي ابنة بطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.


ومن خلال الأحداث، تسعى نجيم إلى المحافظة على حياة ابنتها، لكن القدر يجمعها بمن يحاول الانتقام منها بعدما قضت على تجار المخدرات في مسلسل 2020.

24

MENAFN09032024000208011052ID1107955426

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث