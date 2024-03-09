تالين أبو رجيلي.. من طفلة في 'للموت' إلى مراهقة في '2024'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بشخصية تلميذة على أبواب المراهقة، ظهرت الطفلة اللبنانية تالين أبو رجيلي في أحدث منشورات مسلسل "2024" المقرر عرضه في رمضان القادم.وتحرص تالين منذ فبراير (شباط) الماضي على الترويج لدورها في المسلسل عبر نشر صور وفيديوهات من خلف الكواليس، عبر حسابها الخاص على إنستغرام الذي يتابعه نحو 90 ألف شخص.



وفي منشور لها الشهر الماضي، ظهرت بملامح مختلفة شخصية طالبة مدرسة معيدة التذكير بشخصيتها في مسلسل"2020" الذي عرض قبل 4 أعوام حين كان دورها ثانوياً، وكتبت في التعليق على إنستغرام: "ميرا.. اللي بيجمعهم ببعض ملف واحد وقضيّة واحدة".



أما في منشور لها الأسبوع الماضي، فكشفت أنها ستؤدي ابنة بطلة العمل الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.



ومن خلال الأحداث، تسعى نجيم إلى المحافظة على حياة ابنتها، لكن القدر يجمعها بمن يحاول الانتقام منها بعدما قضت على تجار المخدرات في مسلسل 2020.

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