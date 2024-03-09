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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية

3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 30 ألفا و960 شهيدا و 72 ألفا و524 مصابا منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأفادت الوزارة الصحة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و122 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.


بدوره قال مراسل الجزيرة إن 4 شهداء سقطوا قبل قليل جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

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