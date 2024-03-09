صحة غزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 30 ألفا و960 شهيدا و 72 ألفا و524 مصابا منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت الوزارة الصحة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 82 شهيدا و122 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
بدوره قال مراسل الجزيرة إن 4 شهداء سقطوا قبل قليل جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.
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