نيجيريا تباشر الإجراءات اللوجستية لفتح حدودها مع النيجر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعيد نيجيريا فتح حدودها مع النيجر قريبا بعد رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فانغارد" النيجيرية اليوم نقلا عن مصدر رسمي.
وبالفعل تم رفع عقوبات "المجموعة الاقتصادية" عن النيجر عبر استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى البلاد كخطوة أولى حسب مسؤولين .
من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك في تهيئة الظروف لاستئناف العمل على المعابر الحدودية بين البلدين. وحسب القرار المعلن من قبل "إيكواس" سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر منذ التغيير غير الدستوري للحكم في يوليو 2023.
وبذلك سيتم إعادة فتح حدود النيجر ومجالها الجوي، والسماح بالمعاملات المالية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر مرة أخرى، كما ستتم إعادة أصول النيجر المالية المجمدة .
وفي 24 فبراير الماضي قرر رؤساء دول مجموعة "إيكواس" رفعا جزئيا للعقوبات التي فرضت على النيجر.
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