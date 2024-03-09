Saturday, 09 March 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيجيريا تباشر الإجراءات اللوجستية لفتح حدودها مع النيجر

3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعيد نيجيريا فتح حدودها مع النيجر قريبا بعد رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فانغارد" النيجيرية اليوم نقلا عن مصدر رسمي.
وبالفعل تم رفع عقوبات "المجموعة الاقتصادية" عن النيجر عبر استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى البلاد كخطوة أولى حسب مسؤولين .

من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك في تهيئة الظروف لاستئناف العمل على المعابر الحدودية بين البلدين. وحسب القرار المعلن من قبل "إيكواس" سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر منذ التغيير غير الدستوري للحكم في يوليو 2023.
وبذلك سيتم إعادة فتح حدود النيجر ومجالها الجوي، والسماح بالمعاملات المالية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر مرة أخرى، كما ستتم إعادة أصول النيجر المالية المجمدة .
وفي 24 فبراير الماضي قرر رؤساء دول مجموعة "إيكواس" رفعا جزئيا للعقوبات التي فرضت على النيجر.

MENAFN09032024000208011052ID1107955424

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث