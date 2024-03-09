نيجيريا تباشر الإجراءات اللوجستية لفتح حدودها مع النيجر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تعيد نيجيريا فتح حدودها مع النيجر قريبا بعد رفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فانغارد" النيجيرية اليوم نقلا عن مصدر رسمي.وبالفعل تم رفع عقوبات "المجموعة الاقتصادية" عن النيجر عبر استئناف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى البلاد كخطوة أولى حسب مسؤولين .

من جهتها، بدأت مصلحة الجمارك في تهيئة الظروف لاستئناف العمل على المعابر الحدودية بين البلدين. وحسب القرار المعلن من قبل "إيكواس" سيتم رفع العقوبات المفروضة على النيجر منذ التغيير غير الدستوري للحكم في يوليو 2023.

وبذلك سيتم إعادة فتح حدود النيجر ومجالها الجوي، والسماح بالمعاملات المالية بين دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر مرة أخرى، كما ستتم إعادة أصول النيجر المالية المجمدة .

وفي 24 فبراير الماضي قرر رؤساء دول مجموعة "إيكواس" رفعا جزئيا للعقوبات التي فرضت على النيجر.