بعد فشله في الأداء.. استبدال مترجم زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أردوغان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تم استبدال المترجم الفوري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدما عجز عن ترجمة جزء من كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم سؤال طرحه أحد الصحفيين.
وقع هذا الحادث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيسين الأوكراني والتركي في اسطنبول أمس الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحة زيلينسكي على "فيسبوك" وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أن المترجم الفوري بدأ بالتلعثم والتوقف أثناء ترجمة رد أردوغان على صحفي أوكراني. ثم عجز تماما عن ترجمة سؤال صحفي تركي للرئيسين.
واضطر زيلينسكي إلى طلب طرح السؤال باللغة الإنجليزية، وبما أن الصحفي التركي لم يكن مستعدا لفعل ذلك، فقد طلب الرئيس الأوكراني تكرار السؤال ببساطة. وفي تلك اللحظة ظهر مترجم آخر على الهواء، مما وضع حدا للحادثة.
روسيا اليوم
MENAFN09032024000208011052ID1107955423
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.