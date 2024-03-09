بعد فشله في الأداء.. استبدال مترجم زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أردوغان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تم استبدال المترجم الفوري للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدما عجز عن ترجمة جزء من كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ثم سؤال طرحه أحد الصحفيين.

وقع هذا الحادث خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الرئيسين الأوكراني والتركي في اسطنبول أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحة زيلينسكي على "فيسبوك" وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أن المترجم الفوري بدأ بالتلعثم والتوقف أثناء ترجمة رد أردوغان على صحفي أوكراني. ثم عجز تماما عن ترجمة سؤال صحفي تركي للرئيسين.

واضطر زيلينسكي إلى طلب طرح السؤال باللغة الإنجليزية، وبما أن الصحفي التركي لم يكن مستعدا لفعل ذلك، فقد طلب الرئيس الأوكراني تكرار السؤال ببساطة. وفي تلك اللحظة ظهر مترجم آخر على الهواء، مما وضع حدا للحادثة.

روسيا اليوم