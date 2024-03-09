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السعودية .. إغلاق 39 محطة وقود قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات

3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت اللجنةُ التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة في وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ عملياتِ الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات الوقود المشتبه فيها بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة على المضخات.


وأغلقت الفرق الرقابية للجهات المذكورة مضخات 39 محطة وقود مخالفة قامت بتركيب أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة بالمضخات في 19 مدينة ومحافظة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقّهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام القياس والمعايرة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
وأكّدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على أهمّية التزام محطات الوقود والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلّقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلكين وفقًا للأنظمة.

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