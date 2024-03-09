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السير تحذر السائقين بعد تعطّل إشارة التطوير الحضري في ماركا

3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب تعطّل إشارة التطوير الحضري في منطقة ماركا.


وبينت المديرية، أن العمل جار على إصلاح العطل من قبل المعنيين، داعية السائقين إلى الالتزام بتعليمات رقباء السير في المنطقة.


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