السير تحذر السائقين بعد تعطّل إشارة التطوير الحضري في ماركا

السير تحذر السائقين بعد تعطّل إشارة التطوير الحضري في ماركا
التاريخ
3/9/2024 5:08:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة السير السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، بسبب تعطّل إشارة التطوير الحضري في منطقة ماركا.
وبينت المديرية، أن العمل جار على إصلاح العطل من قبل المعنيين، داعية السائقين إلى الالتزام بتعليمات رقباء السير في المنطقة.
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