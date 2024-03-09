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وزارة الزراعة: فائض في الثوم بالسوق المحلي والكيلو يباع بين 1-1.5 دينارا

3/9/2024 5:08:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن هناك فائض في كميات الثوم الواردة للأسواق المركزية والمتوفرة في الأسواق المحلية.

وأضاف أن الاحتياج المحلي اليومي يبلغ ١٧ طن والوارد اليومي من محصول الثوم يصل الى ٥٩ طن والذي عملت عليه الوزارة بشكل تراكمي وصولا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج.

وأشار الى أن موعد حصاد المنتج الأردني هو الأول والأسبق قياسا بدول العالم، وفي ظل دعم الوزارة وتوجيه المزارعين لتغيير النمط الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الاحتياجات المحلية من محاصيل العجز حيث تجاوزت المساحة المزروعة من الثوم ١١ ألف دونم ويتوقع أن يصل الإنتاج من ١٥ إلى ٢٠ الف طن وهو ما يزيد عن الاستهلاك المحلي ويوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من التصدير ومدخلات الإنتاج وعمليات التصنيع الغذائي .


وقال إن كل ما يدور عبر بعض وسائل الإعلام يجانب الحقيقة لأنه يعتمد على تصريحات وليس تقدير ميداني للكميات والأسعار .


وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التوجه إلى المنتج المحلي من الثوم المحلي الأخضر والذي يباع الآن في الأسواق المركزية بأقل من دينار للكيلو ودينار نصف للكيلو في أسواق التجزئة وان تشجيع هذا المنتج ينعكس على المزارع المحلي والاقتصاد الوطني خاصة أن القيمة المضافة من هذه الزراعة تنعكس محليا من العمالة والطاقة ومدخلات الإنتاج والوزارة مستمرة في حماية هذا المنتج وذلك وفق دراسات ومسوحات وخطة تؤكد وجود فائض في الإنتاج سيحقق من خلال التخزين وفرة في المنتج.

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