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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة تمويل لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

3/9/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ستة مشاريع قوانين إنفاق بقيمة 460 مليار دولار لتمويل عدة وكالات حكومية في تحرك يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وحصلت حزمة التمويل مساء أمس الجمعة على أغلبية 75 صوتا مقابل معارضة 22 من أعضاء المجلس الذي يتألف من 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.
وتضع موافقة مجلس الشيخ شهورا حدا للتمويل الجزئي المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية ويضمن لها تمويلا حتى نهاية السنة المالية الجارية.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاريع القوانين التي تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان سيبدأ عند منتصف ليل الجمعة/السبت.
وتتضمن حزمة التمويل نفقات وزارات منها الزراعة والتجارة والعدل والداخلية. (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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