مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حزمة تمويل لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي ستة مشاريع قوانين إنفاق بقيمة 460 مليار دولار لتمويل عدة وكالات حكومية في تحرك يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وحصلت حزمة التمويل مساء أمس الجمعة على أغلبية 75 صوتا مقابل معارضة 22 من أعضاء المجلس الذي يتألف من 100 مقعد ويسيطر عليه الديمقراطيون.
وتضع موافقة مجلس الشيخ شهورا حدا للتمويل الجزئي المؤقت لبعض الوكالات الفيدرالية ويضمن لها تمويلا حتى نهاية السنة المالية الجارية.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاريع القوانين التي تجنب البلاد إغلاقا حكوميا كان سيبدأ عند منتصف ليل الجمعة/السبت.
وتتضمن حزمة التمويل نفقات وزارات منها الزراعة والتجارة والعدل والداخلية. (النهاية)
ع س ج / ط م ا
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