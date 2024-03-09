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السنغال: تشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات الرئاسية

3/9/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي في السنغال تشكيل حكومة جديدة تضم 34 وزيرا برئاسة سديكي كابا لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.
وقال الوزير الاول سديكي كابا في تصريح بثه التلفزيون إن حكومته هي "حكومة مهام عمل يقع على عاتقها تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف".
واضاف كابا الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة الأخيرة أن من مهام الحكومة ايضا التعامل مع "حالات الطوارئ الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة غلاء المعيشة وضمان حملة تسويقية جيدة للمنتجات الزراعية مع ضمان استمرارية الإدارة والتنسيق وكذا التهيئة لدخول السنغال عصر إنتاج المحروقات".
وكان رئيس السنغال ماكي سال أعلن الاربعاء الماضي حل الحكومة وتكليف كابا بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس لكن المجلس الدستوري حدد 31 مارس لإجراء الاقتراع في تحرك وضع موعد التصويت المرتقب في حالة التباس.
وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية في العاشر من مارس وتستمر 10 أيام بدلا من 21 يوما التي جرت بها العادة في الانتخابات السابقة. (النهاية)

م ر ي / ض ح



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