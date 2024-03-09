السنغال: تشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 3 (كونا) -- أعلن التلفزيون الرسمي في السنغال تشكيل حكومة جديدة تضم 34 وزيرا برئاسة سديكي كابا لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.
وقال الوزير الاول سديكي كابا في تصريح بثه التلفزيون إن حكومته هي "حكومة مهام عمل يقع على عاتقها تنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف".
واضاف كابا الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة الأخيرة أن من مهام الحكومة ايضا التعامل مع "حالات الطوارئ الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة غلاء المعيشة وضمان حملة تسويقية جيدة للمنتجات الزراعية مع ضمان استمرارية الإدارة والتنسيق وكذا التهيئة لدخول السنغال عصر إنتاج المحروقات".
وكان رئيس السنغال ماكي سال أعلن الاربعاء الماضي حل الحكومة وتكليف كابا بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس لكن المجلس الدستوري حدد 31 مارس لإجراء الاقتراع في تحرك وضع موعد التصويت المرتقب في حالة التباس.
وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية في العاشر من مارس وتستمر 10 أيام بدلا من 21 يوما التي جرت بها العادة في الانتخابات السابقة. (النهاية)
م ر ي / ض ح
MENAFN09032024000071011013ID1107955339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.