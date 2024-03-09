سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 97 سنتا ليبلغ 60ر83 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 97 سنتا ليبلغ 60ر83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 63ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ عند 08ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا لتبلغ 01ر78 دولار. (النهاية)
خ م / ا ع ب
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