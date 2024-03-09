الرئيس التركي: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 9 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استعداد بلاده لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا مشيرا إلى انها تسعى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى إنهائها عن طريق المفاوضات.
وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء أمس الجمعة على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها.
وتطرق إلى منتدى إعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد بإسطنبول في يناير الماضي لافتا إلى أن لشركات التركية تعمل على الأراضي الأوكرانية رغم المخاطر المصاحبة للحرب.
كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لتقديم دعم قوي من أجل إعادة الإعمار في أوكرانيا.
ولفت إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني على العمل من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة مؤكدا أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بأقرب وقت سيضفي زخما جديدا لعلاقاتهما الثنائية.
ومن جانبه وصف الرئيس الأوكراني إن المحادثات بين كييف وأنقرة بأنها "دائما ما تكون صادقة ومثمرة".
وأضاف زيلينسكي في منشور على صفحته بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي عقب الاجتماع "لقد توصلنا إلى اتفاقيات بشأن مشاريع دفاعية مشتركة على المستوى الحكومي والشركات".
وأفاد بأنه التقى بممثلي صناعة الدفاع التركية مشيرا إلى أنهم على استعداد للتحرك بسرعة لوضع كل ما ناقشوه موضع التنفيذ.
وأضاف "كما أننا على استعداد للتوصل بسرعة إلى حل كافة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك إعادة الإعمار وتعزيز الاتفاقيات الثنائية الضرورية لشعوبنا".
وذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده وتركيا وقعتا امس اتفاقية لتبسيط التجارة وإزالة الحواجز أمام الشركات كما تم التوقيع على عدة وثائق مهمة على مستوى وزارتي الدفاع. (النهاية)
ط ا / ط م ا
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