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الرئيس التركي: مستعدون لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا

3/9/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 9 - 3 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استعداد بلاده لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا مشيرا إلى انها تسعى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية إلى إنهائها عن طريق المفاوضات.
وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء أمس الجمعة على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها واستقلالها.
وتطرق إلى منتدى إعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد بإسطنبول في يناير الماضي لافتا إلى أن لشركات التركية تعمل على الأراضي الأوكرانية رغم المخاطر المصاحبة للحرب.
كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لتقديم دعم قوي من أجل إعادة الإعمار في أوكرانيا.
ولفت إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني على العمل من أجل تحقيق هدف الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة مؤكدا أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ بأقرب وقت سيضفي زخما جديدا لعلاقاتهما الثنائية.
ومن جانبه وصف الرئيس الأوكراني إن المحادثات بين كييف وأنقرة بأنها "دائما ما تكون صادقة ومثمرة".
وأضاف زيلينسكي في منشور على صفحته بمنصة (إكس) للتواصل الاجتماعي عقب الاجتماع "لقد توصلنا إلى اتفاقيات بشأن مشاريع دفاعية مشتركة على المستوى الحكومي والشركات".
وأفاد بأنه التقى بممثلي صناعة الدفاع التركية مشيرا إلى أنهم على استعداد للتحرك بسرعة لوضع كل ما ناقشوه موضع التنفيذ.
وأضاف "كما أننا على استعداد للتوصل بسرعة إلى حل كافة القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك إعادة الإعمار وتعزيز الاتفاقيات الثنائية الضرورية لشعوبنا".
وذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده وتركيا وقعتا امس اتفاقية لتبسيط التجارة وإزالة الحواجز أمام الشركات كما تم التوقيع على عدة وثائق مهمة على مستوى وزارتي الدفاع. (النهاية)

ط ا / ط م ا



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