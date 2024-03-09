محكمة تركية تقرر حبس 6 متهمين ببيع معلومات إلى (الموساد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 3 (كونا) -- قررت محكمة تركية حبس ستة أشخاص بتهمة بيع معلومات حصلوا عليها داخل تركيا لصالح جهاز الاستخبارات بالكيان الإسرائيلي المحتل (الموساد).
وقالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء مساء أمس الجمعة إن محكمة صلح الجزاء الرابعة في إسطنبول قضت بحبس ستة أشخاص بعد انتهاء استجوابهم لدى النيابة العامة موضحة أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن شخص واحد كان موقوفا مع المتهمين مع فرض الرقابة القضائية عليه.
وأوقفت السلطات التركية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول في الخامس من مارس الجاري سبعة أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح (الموساد).
وكانت السلطات التركية قد أوقفت في يناير الماضي 34 شخصا يشتبه بأنهم ساعدوا (الموساد) في الإعداد لعمليات خطف في مختلف أنحاء البلاد.
وقال مكتب النائب العام لإسطنبول إن البحث جار عن 12 مشتبها فيهم آخرين متهمين بالوقائع نفسها. (النهاية)
ط ا / م ع ح ع
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