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محكمة تركية تقرر حبس 6 متهمين ببيع معلومات إلى (الموساد)

3/9/2024 4:25:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 9 - 3 (كونا) -- قررت محكمة تركية حبس ستة أشخاص بتهمة بيع معلومات حصلوا عليها داخل تركيا لصالح جهاز الاستخبارات بالكيان الإسرائيلي المحتل (الموساد).
وقالت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء مساء أمس الجمعة إن محكمة صلح الجزاء الرابعة في إسطنبول قضت بحبس ستة أشخاص بعد انتهاء استجوابهم لدى النيابة العامة موضحة أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن شخص واحد كان موقوفا مع المتهمين مع فرض الرقابة القضائية عليه.
وأوقفت السلطات التركية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول في الخامس من مارس الجاري سبعة أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح (الموساد).
وكانت السلطات التركية قد أوقفت في يناير الماضي 34 شخصا يشتبه بأنهم ساعدوا (الموساد) في الإعداد لعمليات خطف في مختلف أنحاء البلاد.
وقال مكتب النائب العام لإسطنبول إن البحث جار عن 12 مشتبها فيهم آخرين متهمين بالوقائع نفسها. (النهاية)

ط ا / م ع ح ع



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