فلسطين في الربع الأول من 2024: حداد ثقافي على الإبادة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) إليكم النشرة الثقافية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)



من يامن نوباني

فلسطين - 9 - 3 (كونا) -- شلت الحياة الثقافية في فلسطين في الربع الأول من العام الجاري 2024 بفعل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

استحوذ العدوان على المناسبات الثقافية القليلة جدا التي أقيمت داخل الوطن وتوقفت المؤتمرات والنشاطات والندوات الثقافية التي تقام في بداية كل عام او نهايته فيما نشطت المناسبات التي استحضرت فلسطين أدبا وتاريخا وثقافة ونضالا في عدد من الدول العربية والغربية كمعرضي العراق ومسقط الدوليين للكتاب اللذين خصصا ندوات فكرية وثقافية حول القضية الفلسطينية.

استشهاد 44 كاتبا وفنانا وناشطا في حقل الثقافة: طال عدوان الاحتلال القطاعات كافة بما فيها الثقافي وخسرت الثقافة الفلسطينية 44 كاتبا وفنانا وناشطا في حقل الثقافة استشهدوا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان بحسب التقرير الشهري الرابع لوزارة الثقافة الفلسطينية الصادر منتصف شباط الجاري.

وذكر التقرير أن 32 مؤسسة ومركزا ومسرحا دمرت إما بشكل جزئي أو كامل جراء القصف إضافة إلى تضرر 12 متحفا و2100 ثوب قديم وقطع تطريز من المقتنيات الموجودة في المتاحف أو ضمن المجموعات الشخصية و9 مكتبات عامة و8 دور نشر ومطابع.

وهدمت آليات الاحتلال نحو 195 مبنى تاريخيا يقع أغلبها في مدينة غزة بشكل جزئي أو كامل ومنها ما يستخدم كمراكز ثقافية ومؤسسات مجتمعية بجانب تضرر 9 مواقع تراثية و10 مساجد وكنائس تاريخية تشكل جزءا من ذاكرة القطاع.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير الميادين العامة وهدم النصب والأعمال الفنية فيها إلى جانب تدمير 27 جدارية فنية في الأماكن العامة وعلى طول شاطئ بحر مدينة غزة.

فعاليات ثقافية نصرة لغزة: في شباط المنصرم افتتح المتحف الفلسطيني في بلدة بيرزيت شمال رام الله تظاهرة فنية نصرة لقطاع غزة تضمنت ثلاثة معارض فنية وهي: "هذا ليس معرضا" جمعت فيه أعمال ما يزيد على 100 فنان غزي وآخر للفنان تيسير بركات بعنوان "المفقودون" وثالث بعنوان: "نساء غزة" سلط الضوء على قطع تراثية من المنجز الشعبي لمناطق غزة المختلفة.

"هذا ليس معرضا" جمع 286 عملا فنيا لما يزيد على 100 فنان غزي من بيوت الضفة الغربية وصالات العرض والمؤسسات والجامعات على امتداد فلسطين التاريخية.

وفي السابع من الشهر ذاته افتتحت وزارة الثقافة معرض الفن التشكيلي "مئة لوحة من غزة" في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش في مدينة رام الله وضم لوحات لثلاثين مشاركا من فناني قطاع غزة إلى جانب لوحة للفنانة هبة زقوت التي استشهدت في العدوان الإسرائيلي.

وعرضت اللوحات موضوعات متنوعة عن الحياة في قطاع غزة من رسم المكان وتجسيد العلاقة بالطبيعة إلى جانب مشاهد من قسوة الحياة في القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي على شعبنا خلال السنوات الماضية كما حضرت القدس بقوة في اللوحات سواء عبر التكوين الفردي أو ضمن النسق العام لرسم المكان الفلسطيني.

غزة تستحوذ على النصيب الأكبر من جوائز دولة فلسطين لعام 2023: أعلنت وزارة الثقافة مساء 22 شباط الجاري عن أسماء الفائزين بجوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والتي كان لكتاب ومثقفي غزة حصة الأسد منها.

جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال منحت لكل من: الفنان محمد البكري من أراضي عام 48 والروائي والقاص عمر حمش من قطاع غزة فيما ذهبت جائزة فلسطين للآداب لكل من: الشاعر عبد الناصر صالح من طولكرم والروائي طلال أبو شاويش من غزة كذلك منحت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية للكاتب الأسير كميل أبو حنيش من نابلس.

وكانت جائزة فلسطين للفنون من نصيب الفنانين: الخطاط ساهر الكعبي والتشكيلي عبد الهادي شلا من غزة مقيم في كندا فيما ذهبت جائزة فلسطين للمبدعين الشباب لكل من: الروائي سلمان أسامة أحمد والسينمائي صبيح زيدان المصري.

وحصل الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى المقيم في روسيا على جائزة "الثقافة الإمبراطورية" باسم إدوارد فولودين عن الشعر لهذا العام وهي من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد كتاب روسيا عن ديوانه "هناك حيث ظلال تئن" الصادر عام 2023 عن دار الأهلية في عمان.

وشكل التراث الثقافي الفلسطيني محور ندوة ثقافية نظمها "المتحف الوطني أحمد زبانة" في مدينة وهران الجزائرية ضمن فعاليات "اليوم العربي للتراث الثقافي" الذي يوافق السابع والعشرين من آذار/ مارس من كل سنة.

صدر حديثا: كتب وإصدارات فلسطينية وعن فلسطين: "الكتابة خلف الخطوط" الصادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية كان أحد أبرز الإصدارات الفلسطينية في الربع الأول من العام الجاري وذلك بمشاركة 25 كاتبا ومثقفا وفنانا غزيا وثقوا حياتهم وتفاصيل معيشتهم خلال العدوان الجاري.

وصدر عن "الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية" (إيناس) لمجموعة من الباحثات والباحثين العرب وبتحرير ماريز يونس وجيلالي المستاري كتاب بعنوان: "الحرب على غزة وسؤال القيم الإنسانية اليوم" ويضم أوراقا مكثفة تنطلق من مداخل مختلفة؛ فلسفية وأخلاقية وسوسيولوجية وأنثروبولوجية وقانونية وسياسية لقراءة العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة. ومن المشاركين: ساري حنفي وأباهر السقا ومحسن بوعزيزي ورانيا الغويل ولينا جزراوي ونزيهة السعداوي وكمال مغيث وأمل الجربي وروزا محجوب وأمل عواودة وماجدة عمر ومحمد زهوة.

وعن "منشورات مرفأ" صدر "كتاب الوصايا: شهادات مبدعات ومبدعين من غزة في مواجهة الموت" بتقديم ألبيرتو مانغويل وجوديث بتلر وتحرير ريم غنايم.

كما صدرت النسخة العربية من كتاب "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية" للباحثة نورا عريقات عن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" بترجمة صفاء كنج وصدر عن منشورات المتوسط ورواية "المسيح الأندلسي" للكاتب والباحث السوري الفلسطيني تيسير خلف.

فيما صدر كتاب "أبراج من العاج والفولاذ: كيف تسلب الجامعات الإسرائيلية الحرية الفلسطينية؟" للباحثة مايا ويند عن "منشورات فيرسو" وضمن مشروع "كلمات حرة" وعن "دار طباق" صدر كتاب بعنوان "مع فرناندو بيسوا: قراءة نقدية في كتاب اللاطمأنينة" للمعتقل المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال كميل أبو حنيش.

ووثقت الكاتبة أرمال لابوري في كتابها "أسير القدس: معتقل سياسي في فلسطين المحتلة" الصادر عن منشورات "ليبرتاليا" الفرنسية شهادة الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري الذي أبعده الاحتلال إلى فرنسا في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بعد أن قضى أكثر من 10 سنوات في الأسر.

وفي أثينا صدر كتاب "فلسطين حرة.. أنطولوجيا من الشعر الفلسطيني" تقدمه المترجمة والكاتبة اليونانية بيرسا كوموتسي ويضم قصائد مختارة تقدم للقارئ اليوناني نماذج من أعمال أربعة أجيال مختلفة من الشعراء الفلسطينيين بدءا من إبراهيم طوقان مرورا بالخمسينيات والسبعينيات والتسعينيات ووصولا إلى العقد الثاني وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويضم الكتاب قصائد لكل من: فدوى طوقان وتوفيق زياد ومحمود درويش ومريد البرغوثي وزكريا محمد ونجوان درويش إضافة إلى فصل خاص عن شعراء غزة الذين استشهدوا عام 2023 وهم: سليم النفار ورفعت العرعير وعمر فارس أبو شاويش وهبة أبو ندى ونور الدين حجاج.

وعن "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" صدر الجزء الثاني من كتاب "مفهمة فلسطين الحديثة: نماذج من المعرفة التحررية" وعن "دار النهضة العربية" مجموعة شعرية بعنوان: "تستريح الأرض من كلامنا" للشاعر الغزي مصعب أبو توهة.

وصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب "لا سلام لفلسطين- الحرب الطويلة ضد غزة الاحتلال والمقاومة" (Kein Frieden für Palastina. Der lange Krieg in Gaza, Besatzung und Widerstand) للعالمة السياسية الألمانية هلغى باومغرتن الحائزة شهادات عليا في التاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع والصحافة واللغات الإنجليزية واللاتينية والعربية والتي عالجت في مؤلفاتها قضية فلسطين وصراع الشرق الأوسط والتحولات السياسية في المنطقة العربية وكانت أطروحتها لنيل الدكتوراة في جامعة برلين الحرة حول نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية وتطورها منذ عام 1948 حتى عامَي 1967-1968. وقد صدر كتابها موضوع البحث بهذه الجملة: "في ذكرى ضحايا الحروب الإسرائيلية على غزة - إلى أطفال غزة: من بيت حانون إلى رفح".

رحيل غبن والنفار: في صباح 25 شباط الجاري توفي الفنان فتحي غبن أحد أعمدة الفن التشكيلي في فلسطين أحد مؤسسي جمعية التشكيليين في قطاع غزة ورابطة التشكيليين الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

وولد غبن في قرية هربيا داخل أراضي الـ1948 في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1946 وهي ملاصقة تماما لبيت لاهيا وبالإمكان رؤية أراضيها من هناك وقد أثر هذا على الفنان غبن طوال فترة حياته رؤيته لقريته وعدم القدرة على الاقتراب منها.

وعاش في مخيم جباليا وقد احترف الفن منذ عام 1965 وعمل مدرسا في مدرسة النصر النموذجية الإسلامية في غزة قبل أن يصبح مستشارا في وزارة الثقافة وقد أطلق عليه بعض النقاد والأصدقاء "فان كوخ غزة".

وحصل على وسام الثقافة والعلوم من الرئيس محمود عباس عام 2015 كما حصل على وسام هيروشيما ووسام اتحاد الجمعيات العالمي بطوكيو وحاز على لقب "فنان فلسطين" عام 1993 وحاز على وسام "سيف كنعان" من إدارة التوجيه الوطني والسياسي الفلسطيني وتم تكريمه من ممثل الاتحاد الأوروبي بعد حصوله على جائزة بيت الصحافة التقديرية الفلسطينية لعام 2023.

واعتقل أكثر من مرة بسبب رسوماته خاصة لوحة "الهوية" التي رسمها عام 1984 وتنبأ فيها باندلاع الانتفاضة عبر مشهد يصور المقلاع ورمي الحجارة وتم منعه من السفر والاستيلاء على أعماله وملاحقة مقتنييها واحترقت معظم لوحاته بعد ان قصف الاحتلال منزله في منطقة النصر غرب غزة قبل عدة أسابيع.واستشهد الشاعر والكاتب سليم مصطفى النفار المولود في غزة في 27 أغسطس 1963 في قصف استهدف منزله في حي النصر بمدينة غزة مع زوجته وبناته وابنه الوحيد واخته وزوجها وأولادها وما يزال جثمانه تحت الأنقاض حتى اعداد هذا التقرير.وانتقل مع عائلته إلى خارج فلسطين بعد إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والده عام 1968 وعمل الأب في صفوف الثورة في الأردن ثم انتقل بعد 1970 إلى سوريا وسكنت العائلة في مخيم الرمل بالقرب من مدينة اللاذقية واستشهد والده في لبنان عام 1973.ودرس النفار الأدب العربي في جامعة تشرين بسوريا وشكَل هناك ملتقى "أبو سلمى" السنوي للمبدعين الشباب سنة 1986 حتى عاد إلى غزة مع السلطة الوطنية عام 1994 وقد ساهم في تأسيس جمعية "الإبداع الثقافي" في غـزة سنة 1997 عمل مديرا في وزارة الثقافة وكان محررا أدبيا في مجلة نضال الشعب ومجلة الزيتونة ومجلة الأفق.وصدر له دواوين شعرية "تداعيات على شرفة الماء" 1996 و"سور لها" 1997 و"بياض الأسئلة" 2001 و"شرف على ذلك المطر" 2004 و"حالة وطن" 2014 و"الأعمال الشعرية الناجزة" 2016 و"حارس الانتظار" 2021 وفي النثر: "هذا ما أعنيه.. سيرة ذاتية" 2004 و"غزة" 2017 و"فوانيس المخيم" 2018 و"ذاكرة ضيقة على الفرح - سيرة ذاتية" 2020 و"ليالي اللاذقية" 2022. (النهاية) وفا