سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نظمت الهيئة العامة للرياضة اليوم فعالية (يوم الكويت الرياضي) على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وأشاد سموه بمبادرة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية والتنظيم المميز ليوم الكويت الرياضي مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكافة جوانبها.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركة الفعالة لذوي الإحتياجات الخاصة في جميع مسابقات اليوم الرياضي وهو ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء الشعب الكويتي وتصميمهم على الوصول لأهدافهم معربا عن شكره لجميع من شارك في هذه المبادرة ومساهمتهم بنجاح هذا الحدث. (النهاية)
أ م ح
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