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سمو رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي

3/9/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نظمت الهيئة العامة للرياضة اليوم فعالية (يوم الكويت الرياضي) على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وأشاد سموه بمبادرة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية والتنظيم المميز ليوم الكويت الرياضي مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكافة جوانبها.
ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركة الفعالة لذوي الإحتياجات الخاصة في جميع مسابقات اليوم الرياضي وهو ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لأبناء الشعب الكويتي وتصميمهم على الوصول لأهدافهم معربا عن شكره لجميع من شارك في هذه المبادرة ومساهمتهم بنجاح هذا الحدث. (النهاية)

أ م ح




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