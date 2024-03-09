وزارة الصحة تخصص 10 سيارات إسعاف و4 دراجات نارية وسيارتي (غولف) ليوم الكويت الرياضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 3 (كونا) -– خصصت وزارة الصحة عشر سيارات إسعاف وأربع دراجات نارية وسيارتي غولف وخيمة ميدانية مجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة إضافة لتجهيز مروحيتي إسعاف ليوم الكويت الرياضي الذي انطلق اليوم السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أشرف على استعدادات قطاعات الوزارة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي شارك به أكثر من 13 ألف شخص إذ تضمنت الاستعدادات رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات الرئيسية المعنية بمنطقة الفعالية مثل (الصباح والأميري) إلى جانب المستشفيات المساندة في البلاد.
وأضافت أن هذا الحدث واكبه استعداد لمركز الإمداد والإسناد وفرز 40 فنيا من الطوارئ الطبية وثلاثة أطباء طوارىء طبية لمواكبة هذه الفعاليات حتى الانتهاء منها. (النهاية)
م ر ف / ا ع ب
MENAFN09032024000071011013ID1107955333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.