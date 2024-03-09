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وزارة الصحة تخصص 10 سيارات إسعاف و4 دراجات نارية وسيارتي (غولف) ليوم الكويت الرياضي

3/9/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 9 – 3 (كونا) -– خصصت وزارة الصحة عشر سيارات إسعاف وأربع دراجات نارية وسيارتي غولف وخيمة ميدانية مجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة إضافة لتجهيز مروحيتي إسعاف ليوم الكويت الرياضي الذي انطلق اليوم السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أشرف على استعدادات قطاعات الوزارة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي شارك به أكثر من 13 ألف شخص إذ تضمنت الاستعدادات رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات الرئيسية المعنية بمنطقة الفعالية مثل (الصباح والأميري) إلى جانب المستشفيات المساندة في البلاد.
وأضافت أن هذا الحدث واكبه استعداد لمركز الإمداد والإسناد وفرز 40 فنيا من الطوارئ الطبية وثلاثة أطباء طوارىء طبية لمواكبة هذه الفعاليات حتى الانتهاء منها. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب



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