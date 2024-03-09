(سنتكوم): اسقاط 15 طائرة مسيرة للحوثيين في هجوم واسع النطاق بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) - اعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم السبت أن عناصر القوات الامريكية وقوات التحالف اسقطت 15 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في "هجوم واسع النطاق" في منطقة البحر الاحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) انه "بين الساعة الرابعة و6:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) نفذ الإرهابيون الحوثيون الذين تدعمهم ايران هجوما ب 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن".
واضاف البيان ان "القيادة المركزية الأمريكية اسقطت الطائرات المسيرة بعد ان شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
واوضح ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر امنا للبحرية الامريكية السفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ط م ا
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