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(سنتكوم): اسقاط 15 طائرة مسيرة للحوثيين في هجوم واسع النطاق بالبحر الأحمر

3/9/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 3 (كونا) - اعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم السبت أن عناصر القوات الامريكية وقوات التحالف اسقطت 15 طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في "هجوم واسع النطاق" في منطقة البحر الاحمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) انه "بين الساعة الرابعة و6:30 صباحا (بتوقيت صنعاء) نفذ الإرهابيون الحوثيون الذين تدعمهم ايران هجوما ب 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن".
واضاف البيان ان "القيادة المركزية الأمريكية اسقطت الطائرات المسيرة بعد ان شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
واوضح ان "هذه الاجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر امنا للبحرية الامريكية السفن التجارية".
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ط م ا



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