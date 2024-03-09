(يوم الكويت الرياضي) ينطلق بمشاركة نحو 13 ألف متسابق يتقدمهم سمو رئيس مجلس الوزراء

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- انطلقت النسخة الأولى من فعالية (يوم الكويت الرياضي) الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة اليوم السبت على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بمشاركة نحو 13 ألف متسابق تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين.
وتضمنت الفعالية سباق المشي لمسافة 5 كيلو مترات وسباقا للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلو مترا إلى جانب إقامة فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية.
وانطلق المتسابقون من هواة الدراجات الهوائية يتقدمهم سمو رئيس مجلس الوزراء وهواة المشي من بداية جسر الشيخ جابر من جهة ميناء الشويخ حتى خط النهاية وهو الجزيرة الجنوبية للجسر.
وقامت (هيئة الرياضة) ببناء قرية رياضية في الجزيرة الجنوبية تضمنت عدة فعاليات للمتسابقين منها تنس طاولة و(بيبي فوت) وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرحا احتضن فرقة شعبية و(بوثات) للمطاعم والمقاهي.
وقال المدير العام للهيئة يوسف البيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش السباق إن الأسرة الرياضية تشرفت بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء في الفعالية والتي جاءت ضمن استراتيجية الهيئة المعتمدة من وزير الشباب السابق عبدالرحمن المطيري.
وأضاف البيدان أن إقرار (يوم الكويت الرياضي) بشكل سنوي للدولة من قبل مجلس الوزراء تزامن معه فعاليات الهيئة المتمثلة بالقرى الرياضية التي أقيمت في أكثر من منطقة بالبلاد معربا عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وتحديدا قطاع الرياضة على إنجاح هذه الفعالية.
من جانبها قالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية مريم العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) إنه شارك 1400 طالب وطالبة من جميع المناطق التعليمية ومن مختلف الأعمار في هذا الحدث الرياضي الكبير تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عادل العدواني.
وأكدت العنزي حرص الوزارة على مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات لتعزيز أهمية الرياضة كونها أساسا للصحة الجسدية والنفسية. (النهاية)
س ع د / م ي م / ا ع ب
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