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(يوم الكويت الرياضي) ينطلق بمشاركة نحو 13 ألف متسابق يتقدمهم سمو رئيس مجلس الوزراء

3/9/2024 4:25:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 3 (كونا) -- انطلقت النسخة الأولى من فعالية (يوم الكويت الرياضي) الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة اليوم السبت على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بمشاركة نحو 13 ألف متسابق تحت رعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين.
وتضمنت الفعالية سباق المشي لمسافة 5 كيلو مترات وسباقا للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلو مترا إلى جانب إقامة فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية.
وانطلق المتسابقون من هواة الدراجات الهوائية يتقدمهم سمو رئيس مجلس الوزراء وهواة المشي من بداية جسر الشيخ جابر من جهة ميناء الشويخ حتى خط النهاية وهو الجزيرة الجنوبية للجسر.
وقامت (هيئة الرياضة) ببناء قرية رياضية في الجزيرة الجنوبية تضمنت عدة فعاليات للمتسابقين منها تنس طاولة و(بيبي فوت) وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرحا احتضن فرقة شعبية و(بوثات) للمطاعم والمقاهي.
وقال المدير العام للهيئة يوسف البيدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش السباق إن الأسرة الرياضية تشرفت بوجود سمو رئيس مجلس الوزراء في الفعالية والتي جاءت ضمن استراتيجية الهيئة المعتمدة من وزير الشباب السابق عبدالرحمن المطيري.
وأضاف البيدان أن إقرار (يوم الكويت الرياضي) بشكل سنوي للدولة من قبل مجلس الوزراء تزامن معه فعاليات الهيئة المتمثلة بالقرى الرياضية التي أقيمت في أكثر من منطقة بالبلاد معربا عن شكره لسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومنتسبي الهيئة العامة للرياضة وتحديدا قطاع الرياضة على إنجاح هذه الفعالية.
من جانبها قالت الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية مريم العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) إنه شارك 1400 طالب وطالبة من جميع المناطق التعليمية ومن مختلف الأعمار في هذا الحدث الرياضي الكبير تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عادل العدواني.
وأكدت العنزي حرص الوزارة على مشاركة الطلبة في مثل هذه الفعاليات لتعزيز أهمية الرياضة كونها أساسا للصحة الجسدية والنفسية. (النهاية)

س ع د / م ي م / ا ع ب




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