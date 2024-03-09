العربي الإسلامي وتكية أم علي يجددان اتفاقية التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - جدد البنك العربي الإسلامي الدولي اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي للعام الحادي عشر على التوالي تأكيداً لالتزام البنك المستمر إلى جانب تكية أم علي في دعم ورعاية أنشطتها وبرامجها الهادفة إلى مكافحة الجوع والفقر الغذائي من خلال توفير الدعم الغذائي المستدام للأسر العفيفة في جميع محافظات المملكة.

ووقع الاتفاقية مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر.

وأشاد العسلي بالدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به تكية أم علي لدعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى التزام البنك العربي الإسلامي الدولي الدائم بدعم هذه الفئات وإبراز دورها في المجتمع.

وأضاف "إن هذه الشراكة تأتي لإيمان البنك بدور تكية أم علي في مساعدة الأسر العفيفة وقدرتها على تقييم الفئات الأقل حظاً في محافظات المملكة واستجابتها السريعة لاحتياجات هذه الأسر بكفاءة".

من جهته، أشاد بلقر بالدور الذي يلعبه البنك كمؤسسة وطنية رائدة في دعم برامج التكية التي تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية في حل مشكلة الجوع والقضاء عليه عن طريق دعمه لمشاريعها التنموية المختلفة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن نطاق التعاون في مجال تقديم الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وحملات الإفطار الخيرية حيث سيقوم البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية يوم لموائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة وتستقبل ضمنها يومياً أكثر من 4000 صائم، كما سيشارك موظفو البنك خلالها بالتطوع وتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

يذكر أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 20000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة حيث تقوم على مدار العام وبشكل شهري بإيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية طوال الشهر.

-- (بترا)

رش/ب ط

09/03/2024 11:47:44