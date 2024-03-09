الذهب يواصل تسجيل أرقامه التاريخية بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن أسعار الذهب بمختلف عياراته لا زالت تسجل أرقاما تاريخية بالسوق المحلية، مدفوعة بارتفاع أثمان المعدن النفيس عالميا.

وحسب علان، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.70 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 41.90 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 50.90 و39.10 دينار على التوالي.

ولفت علان، في تصريح لــ (بترا) إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 316 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 360 دينارا.

وأشار إلى وجود تحسن بنسبة 25 بالمئة لجهة عرض الذهب بالسوق المحلية مقارنة مع الشهر الماضي، بينما لا زال الطلب "ضعيفا"، بفعل ارتفاع الأسعار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وانحسار المناسبات الاجتماعية.

كما أشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2178 دولارا للأونصة الواحدة، وهو رقم تاريخي جديد للذهب عالميا، بفعل بيانات أميركية اقتصادية تتعلق بالوظائف جاءت مخيبة للآمال، إلى جانب الظروف السياسية التي تمر على المنطقة، ما جعل الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

09/03/2024 10:59:52