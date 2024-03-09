إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 آذار (بترا) - أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مخلفا أكثر من 30800 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

-- (بترا)

رصد/رس/أ م/ب ط

09/03/2024 09:51:27