إصابات في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا برفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 آذار (بترا) - أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا في رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت برج المصري السكني، وسط مدينة رفح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مخلفا أكثر من 30800 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد/رس/أ م/ب ط
09/03/2024 09:51:27
MENAFN09032024000117011021ID1107955325
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